«Аризона» вызвала Ивана Просветова в тренировочный лагерь
Российский голкипер Иван Просветов примет участие в тренировочном лагере «Аризоны Койотс», сообщает пресс-служба клуба.
Большую часть сезона голкипер провёл в АХЛ в фарм-клубе «Тусон». Там он провёл 27 матчей и отразил 90,9% бросков. Коэффициент надёжности вратаря составил 2,88. Кроме того, Просветов принял участие в пяти матчах ECHL.
Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
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