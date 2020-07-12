Защитники Карл Алзнер и Стивен Кампфер отказались от участия в рестарте сезона НХЛ
Ещё два игрока клубов НХЛ – защитники Карл Алзнер («Монреаль Канадиенс») и Стивен Кампфер («Бостон Брюинз») – отказались от участия в рестарте сезона НХЛ.
Согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь. На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.
Ранее аналогичное решение приняли защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, форвард «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи и защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин. Таким образом, на данный момент пять игроков Национальной хоккейной лиги воспользовались своим правом отказаться от участия в возобновлении сезона.
Экс-партнёр Овечкина по «Вашингтону» Грин отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ
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