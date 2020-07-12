Филинов: в Питере рождаются хорошие хоккеисты, но многие не выдерживают требований КХЛ

Тренер «Сочи» Евгений Филинов прокомментировал назначение на должность в клуб КХЛ.

«Смотрел видео, после того как со мной связались сочинцы. Знаю, что команда омолодилась. Особенно линия обороны. С 2004 года я детский тренер, с 2012-го – в Молодёжной лиге: в «СКА-1946» и питерском «Динамо». Год посчастливилось поработать в ВХЛ с Михаилом Кравецом в Китайской Народной Республике.

В мою бытность питерских хоккеистов была где-то половина основного состава. Но сейчас СКА ставит другие цели — чемпионство. А раньше и попадание в плей-офф считалось неплохим результатом. Но хоккеисты-то в Питере хорошие рождаются.

Многие не выдерживают напряжения, конкуренции и требований КХЛ. Но им дают шанс. Недавно «Сочи» подписал шестерых игроков из «СКА-Невы». Среди них — Павел Кукштель, уже сыгравший в прошлом чемпионате за «армейцев», – цитирует Филинова «Петербургский дневник».