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Крутиков: за смерть Крутия должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в жару +35

Крутиков: за смерть Крутия должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в жару +35
Хоккей / ВХЛ 0

Бывший хоккеист команд ВХЛ «Зауралье», «Ермак» и «Химика» Евгений Крутиков прокомментировал уход из жизни форварда «Южного Урала» Павла Крутия, который скончался во время пробежки на тренировочных сборах.

«Никогда не боялся высказывать свое мнение. Как правило, сердце стучит и играешь в хоккей, пока кому-то нужен, ради достижения целей команды, ради какого-то блага. Все тебя любят, восхваляют, пока работаешь на команду и приносишь результат. Ни одному человеку в руководстве не важно, что происходит у тебя в душе, в семье, в себе, каждому главное — побеждать. Для чего мы играем в хоккей? Для себя? Вряд ли.

Большинство ребят играют, чтобы прокормить семью. Думаю, не каждый в восторге от этой профессии. Лично у меня было пять операций, но стараюсь продолжать, чтобы не подвести себя, парня, который в четыре года пришёл в эту игру, и родителей. Но мы все не вечны. Большая просьба к руководству хоккея: возьмитесь за голову, чтобы потом не было поздно. Мы все одна команда.

Не важно, в какой команде играешь. Ушёл из жизни наш друг. Его сердце остановилось на кроссе. Давайте больше не допустим этого и будем относиться друг к другу как к родным. Считаю, за это должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в жару +35», — написал Крутиков в «Инстаграме»

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