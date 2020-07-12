«Торонто» вызвал Егора Коршкова в тренировочный лагерь

Российский нападающий Егор Коршков примет участие в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Большую часть сезона 24-летний форвард провёл в АХЛ в фарм-клубе «Торонто Марлис». Там он принял участие в 44 матчах и набрал 25 (16+9) очков при показателе полезности «+11». За основной состав «Мэйпл Лифс» россиянин дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» и отметился голом.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.