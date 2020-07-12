Кузьменко: соскучился по игре, хочется начать сезон поскорее

Нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко рассказал, как поддерживал форму во время карантина из-за коронавируса.

«Соскучился по игре, по болельщикам, хочется уже выйти на лёд. Очень долго не видели наших болельщиков, так что хочется начать поскорее. Есть некая недосказанность, ощущение, как будто что-то не доделал, не вложился полностью. Но есть этот сезон, будем биться и доказывать свою состоятельность на льду.

Форма у меня относительно хорошая. У друзей есть дача, мы там постоянно тренировались, я даже лёд искусственный купил, ворота. Потом, уже когда вернулся в Москву в первых числах июня и всё начало потихоньку открываться, стал ходить на лёд. Так что всё хорошо. Спасибо, что у меня есть папа, который занимается хоккеем, — он мне очень сильно помог поддержать форму, поработать на льду.

Каким будет Андрей Кузьменко в сезоне-2020/2021? Есть у меня уже пару лет некоторые моментики в начале сезона не очень хорошие – в первые месяцы то одна проблема, то вторая. Хочется это переломить, наконец-то начать сезон с первых матчей, играть хорошо, уверенно и помогать команде», ─ приводит слова Кузьменко пресс-служба клуба.