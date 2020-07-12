Вайсфельд: Семёнов ─ авторитетный игрок, но в обороне «СЮ» многовато возрастных хоккеистов

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал продление уфимским «Салаватом Юлаевым» контракта с 39-летним защитником Алексеем Семёновым.
«Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов объяснил это следующим образом: «У нас невысокий вратарь, поэтому на пятачке нужны высокие габаритные защитника». А у Семёнова рост 198 см, видимо, поэтому и нужен. Звучит странно, но было такое объяснение, которое меня очень развеселило. Прямо ноу-хау!
А вообще Семёнов — авторитетный игрок. Тут история, похожая чем-то на недавно подписанный контракт Артюхина с «Витязем». Разница в том, что Артюхин или, к примеру, Саймон — нападающие, а Семенов — защитник. Учитывая, что уфимцы ещё и Бирюкова подписали, возрастных игроков в их обороне, пожалуй, многовато», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ ».
В минувшем сезоне КХЛ Семёнов в 41 матче набрал 5 (1+4) очков. Показатель полезности игрока составил «-8». В Кубке Гагарина Семёнов сыграл в четырёх матчах с «Авангардом». Там его показатель полезности составил «-2».
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