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Зарипов: шанс сыграть в тройке Зариповых ещё сохраняется. У нас большие планы

Зарипов: шанс сыграть в тройке Зариповых ещё сохраняется. У нас большие планы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился информацией о том, где в следующем сезоне планируют сыграть его 17-летний сын Артур и родной младший брат Марат.

«Как дела у младшего брата Марата? «Барс» не продлил с ним контракт? Да, контракт закончился. Брат готовится в полную силу, ждёт достойных предложений.

Где в следующем сезоне будет играть Артур Зарипов? Он сейчас со мной на карантине в Казани, тренируется ежедневно, готовится к будущему сезону. Он намерен вновь вернуться в Северную Америку, где провел прошлый сезон в одной из юниорских лиг. У нас большие перспективные планы. Значит, шанс сыграть в тройке Зариповых ещё сохраняется», ─ приводит слова Даниса Зарипова «Татар-Информ».

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