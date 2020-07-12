«Калгари» вызвал в тренировочный лагерь Артёма Загидулина и Александра Елесина

Голкипер Артём Загидулин и защитник Александр Елесин примут участие в тренировочном лагере «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
24-летний Загидулин в сезоне-2019/2020 выступал за фарм-клуб «Калгари» в Американской хоккейной лиге. Он принял участие в 30 матчах, отражая 89,8% бросков по воротам. За основную команду «Калгари» голкипер не провёл ни одной встречи. До переезда в Северную Америку Загидулин выступал в составе магнитогорского «Металлурга» в КХЛ. В сезоне-2018/2019 сыграл в 25 матчах, отражая 92,4% бросков по воротам.
Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
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