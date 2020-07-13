Герин о Капризове: жалко терять год контракта, но мы готовы на это ради такого игрока

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о работе над контрактом российского нападающего Кирилла Капризова.
«Хорошо, что у нас есть возможность заключить с ним контракт. Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Конечно, будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это, чтобы получить такого хоккеиста. Надеюсь, мы договоримся», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что «дикари» готовы заключить с россиянином соглашение и «сжечь» первый год контракта. Клуб не смущает, что НХЛ не разрешит российскому форварду принять участие в возобновлении сезона. Осталось получить согласие самого игрока.
23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач. С высокой вероятностью хоккеист продолжит карьеру в «Миннесоте».
- 13 июля 2020
-
07:37
-
06:39
-
00:44
-
00:18
-
00:01
- 12 июля 2020
-
23:37
-
22:54
-
21:52
-
21:39
-
20:57
-
20:47
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:53
-
17:52
-
17:35
-
16:35
-
16:01
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:07
-
12:59
-
12:24
-
11:41
-
11:25
-
10:59
-
10:26
-
10:00
-
09:32
-
09:10