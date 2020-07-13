Герин о Капризове: жалко терять год контракта, но мы готовы на это ради такого игрока

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о работе над контрактом российского нападающего Кирилла Капризова.

«Хорошо, что у нас есть возможность заключить с ним контракт. Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Конечно, будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это, чтобы получить такого хоккеиста. Надеюсь, мы договоримся», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «дикари» готовы заключить с россиянином соглашение и «сжечь» первый год контракта. Клуб не смущает, что НХЛ не разрешит российскому форварду принять участие в возобновлении сезона. Осталось получить согласие самого игрока.

23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач. С высокой вероятностью хоккеист продолжит карьеру в «Миннесоте».