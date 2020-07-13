Игроки «Нефтехимика» прошли предсезонный медосмотр

Хоккеисты «Нефтехимика» завершили прохождение предсезонного медицинского осмотра. Завтра, 14 июля, команда из Нижнекамска начнёт первый сбор.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Нефтехимика».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.

«Нефтехимик» в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф клуб из Нижнекамска проиграл серию «Ак Барсу» (0-4).