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Игроки «Нефтехимика» прошли предсезонный медосмотр

Игроки «Нефтехимика» прошли предсезонный медосмотр
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Нефтехимика» завершили прохождение предсезонного медицинского осмотра. Завтра, 14 июля, команда из Нижнекамска начнёт первый сбор.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Нефтехимика».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.

«Нефтехимик» в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф клуб из Нижнекамска проиграл серию «Ак Барсу» (0-4).

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