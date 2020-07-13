Источник: НХЛ разрешила Капризову присоединиться к тренировочному лагерю «Миннесоты»

Российский форвард Кирилл Капризов сможет принять участие в тренировочном лагере клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», утверждает журналист Майкл Руссо. По данным источника, НХЛ разрешила россиянину заниматься вместе с командой.
Кроме того, Капризов сможет поехать на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления чемпионата. Но Капризов не сможет принимать участие в оставшихся матчах сезона.
Форвард ЦСКА был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году. Ранее сообщалось, что «Миннесота» может оставить Капризова в КХЛ ещё на сезон. Но президент ЦСКА Игорь Есмантович уже заявил, что клуб не ведёт переговоры с нападающим.
Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
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