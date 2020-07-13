Источник: у двух сотрудников «Автомобилиста» обнаружили коронавирус

Сразу у двух сотрудников «Автомобилиста» обнаружили коронавирус, сообщает телеграм-канал Igor Zhukov Life. Фамилии заразившихся и их должности не называются.

При этом уже завтра, 14 июля, команда должна выйти из отпуска. В течение трёх дней игроки будут проходить медосмотр.

С 17 по 31 июля «Автомобилист» планирует провести тренировочный лагерь в посёлке Рефтинский. Далее команда проведёт два контрольных матча, соперники пока не определены.

С 10 по 14 августа «Автомобилист» будет участвовать в мемориале Ромазана. Затем 20 августа «Автомобилист» проведёт контрольный матч с «Трактором», а после этого выступит на Кубке губернатора Челябинской области.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.