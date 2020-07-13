«Сибирь» изменила логотип в честь врачей

Пресс-служба ХК «Сибирь» объявила, что команда посвящает следующий сезон КХЛ врачам. Также команда разместит на джерси логотип с надписью «Врачи — наши герои». Логотип будет находиться на джерси во время предсезонных матчей сибиряков. Шеврон с логотипом также будет нанесён на тренировочную форму «Сибири» и «Сибирских Снайперов».

Фото: ХК «Сибирь»

«Неожиданное испытание 2020 года, которое повлияло на все сферы нашей жизни, изменило устоявшийся уклад, заставило переосмыслить устоявшуюся систему ценностей, задуматься над приоритетами нашего существования, выделило одну профессию из всего богатого спектра жизнедеятельности людей.

Настоящими героями нашего времени стали медицинские работники, которые оказались на «передовой» борьбы с этой напастью. Невзирая на опасность заражения, медики всего мира продолжают борьбу за наши жизни и здоровье. ХК «Сибирь» решил посвятить этот сезон врачам»! — говорится на сайте клуба.