Форвард Константин Чеботаев перешёл в «Сибирь»

25-летний форвард Константин Чеботаев подписал контракт с «Сибирью», сообщает Шайба.kz.

Нападающий подписал двусторонний контракт с сибиряками на один год.

В минувшем сезоне Чебеотаев выступал за «Актобе». В регулярном чемпионате Казахстана он провёл 56 матчей и набрал 23 (9+14) очка. В четырёх матчах плей-офф форвард отметился двумя результативными передачами.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны.

«Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.

В минувшем сезоне «Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде сибиряки обыграли «Автомобилист».