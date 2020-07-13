Форвард Константин Чеботаев перешёл в «Сибирь»

25-летний форвард Константин Чеботаев подписал контракт с «Сибирью», сообщает Шайба.kz.
Нападающий подписал двусторонний контракт с сибиряками на один год.
В минувшем сезоне Чебеотаев выступал за «Актобе». В регулярном чемпионате Казахстана он провёл 56 матчей и набрал 23 (9+14) очка. В четырёх матчах плей-офф форвард отметился двумя результативными передачами.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны.
«Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.
В минувшем сезоне «Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде сибиряки обыграли «Автомобилист».
- 13 июля 2020
-
15:27
-
15:26
-
14:44
-
14:06
-
13:47
-
13:11
-
12:59
-
12:36
-
12:08
-
11:52
-
11:36
-
11:09
-
10:37
-
10:31
-
10:10
-
09:47
-
09:32
-
07:37
-
06:39
-
00:44
-
00:18
-
00:01
- 12 июля 2020
-
23:37
-
22:54
-
21:52
-
21:39
-
20:57
-
20:47
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:53
-
17:52
-
17:35
-
16:35