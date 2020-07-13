Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии перейдёт в клуб НХЛ

Форвард Пиус Сутер покинул швейцарский «Цюрих» и продолжит карьеру в НХЛ, сообщает Le Matin.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В 50 матчах он набрал 53 (30+23) очка.

В юности Сутер уже пытался пробиться в НХЛ. Тогда он выступал в молодёжной лиге Онтарио, но клубы НХЛ так и не задрафтовали его. В итоге нападающий вернулся в Европу.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».