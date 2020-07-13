Генменеджер «Торпедо»: рады, что Мили возвращается, мы долго готовили этот трансфер

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал возвращение американского форварда Энди Мили в нижегородский клуб.

«Теперь уже официально можем говорить, что подписали контракт с Энди Мили. Этот центральный нападающий хорошо известен нашим болельщикам. Мы ставили цель подписать двух центральных нападающих, и при всех наших исследованиях Энди регулярно попадал в топ. Он провёл выдающийся предыдущий сезон, в 58 матчах АХЛ забив 15 голов и отдав 33 результативные передачи. Рады, что он возвращается, мы долго готовили этот трансфер.

Переговоры начались ещё в апреле, и все отлично сработали командно. У Энди был действующий контракт ещё на год с «Аризоной». Надо отдать должное, клуб пошёл нам навстречу. Была проведена сложная работа, в которой не последнюю роль сыграли наши болельщики. Они регулярно общались с Энди в социальных сетях, поддерживая связь и настраивая на возвращение.

Мили говорил болельщикам, что когда-нибудь день его возвращения настанет? А мы всеми силами старались этот день приблизить. Нам очень важно, чтобы люди были лояльны к клубу. Важно, чтобы Мили давал положительные комментарии игрокам, которые пришли. Это давало определённые преимущества в переговорах с иностранными игроками», ─ приводит слова Гафурова пресс-служба клуба.