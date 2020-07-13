Четыре хоккеиста «Витязя» подписали новые контракты с понижением зарплаты

Легионеры подмосковного «Витязя» Линус Хультстрём, Маттиас Теденбю, Джастин Дэнфорт, а также защитник Игорь Головков подписали контракты на новых условиях с понижением зарплаты, информирует официальный сайт подольского клуба.

Кроме того, новый контракт с «Витязем» заключил вратарь Максим Дорожко, который является воспитанником подольского клуба. Два минувших сезон Дорожко провёл в ВХЛ, выступая за пермский «Молот-Прикамье», «Ермак» Ангарск и китайский клуб «Ценг Тоу» Цзилинь.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.