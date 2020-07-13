Президент КХЛ: беспокойство вызывает ситуация в «Витязе» и «Амуре»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал появившиеся слухи о финансовых проблемах ряда клубов. В частности, сообщалось, что проблемы испытывают «Витязь», «Амур» и минское «Динамо».

«Сложилась такая ситуация, что с трудностями сталкиваются многие, практически все. Клубы КХЛ – не исключение. Некоторые вынуждены были оперативно сокращать расходы из-за уменьшения объёма финансирования. Однако на данный момент подтверждённый объём финансирования всех клубов позволяет им принять участие в чемпионате, то есть вписаться в пол заработных плат. Замечу, что сокращение расходов влечёт за собой другие действия – пересмотр контрактов, например. Клуб должен по-новому сбалансировать свой бюджет, основываясь на новых вводных.

Есть проблемы у минского и рижского «Динамо», «Витязя», «Амура». Два «Динамо» на данный момент, практически решили их.

Остались ли у клубов долги по зарплатам за предыдущий сезон? Да, к сожалению, есть клубы, не выполнившие своих обязательств за прошлый сезон в полном объёме. Всего их пять, но беспокойство вызывает ситуация только в двух: «Витязе» и «Амуре». На данный момент у нас есть план-график погашения от «Витязя», график нами тщательно отслеживается. Ожидаем урегулирования задолженностей в ближайшее время. В «Амуре» всё сложно, пока нет конкретики. Информацию о долгах мы обязательно обсудим на ближайшем совете директоров, и там будет принято решение о допуске или недопуске клубов к чемпионату. Но я уверен, что вместе мы справимся и с этой проблемой, несмотря на то что в нынешнем сезоне она осложнена известными внешними обстоятельствами», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.