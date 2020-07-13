Тренер «Северстали» Михалкевич: сбор в Череповце ─ самый оптимальный вариант

Тренер «Северстали» Евгений Михалкевич рассказал о предстоящем предсезонном сборе череповецкого клуба.
«Всё идёт по плану: мы вовремя сдали анализы, прошли медицинский осмотр. Игроки готовы приступить к тренировкам с завтрашнего дня. Когда присоединятся к команде иностранные игроки? Мы уже подали все документы, надеюсь, в конце июля они приступят к тренировкам вместе с командой. Мы разослали игрокам рекомендации по тренировкам. Если есть возможность, то просим совмещать работу в тренажерном зале, на льду и на земле.
Как отношусь к сбору в Череповце? В сложившейся ситуации — это самый оптимальный вариант, так как в Череповце нам легче изолировать игроков и свести к минимуму их контакты. Нам нужно переждать это непростое время. Единственное, что нам мешает здесь – это погода.
Мы пересмотрели планы предсезонной подготовки. Если раньше мы начинали с серьёзных нагрузок и не давали ребятам никакой раскачки, то сейчас, когда все сидели на изоляции и у многих не было возможности тренироваться, мы решили на первой неделе дать возможность втянуться и плавно перейти к запланированной работе», ─ приводит слова Михалкевича пресс-служба клуба.
- 13 июля 2020
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