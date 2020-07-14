Овечкин ─ о паузе в сезоне: это были тяжёлые месяцы, я очень соскучился по хоккею

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Конечно, я очень соскучился по хоккею. Но самое важное для нас — оставаться в максимальной безопасности. В такой ситуации нужно быть очень осторожным, уверенным на 100 процентов, что ты не подцепишь COVID-19 и не принесёшь его домой. Поэтому мы и тренируемся в группах и принимаем все эти меры предосторожности. Уверен, что жена поддержала бы меня в любом моём решении.

Безусловно, это были тяжёлые месяцы. К счастью, мой личный тренер по физподготовке успел прилететь сюда прямо перед тем, как сезон остановили, и провёл со мной всё это время. Только вчера улетел. Нет, он не застрял здесь из-за COVID-19. Просто мы решили, что даже если сезона не будет, мне всё равно пришлось бы оставаться в форме. Мы с ним много работали, делали много упражнений по поддержанию физической формы. А когда вернулись из Майами, и я начал тренироваться на льду, мы продолжали с ним заниматься и вне площадки. Думаю, благодаря этому я сейчас в неплохой форме. Теперь нужно просто повозиться с шайбой, почувствовать её, довести до ума всякие хоккейные мелочи. Две недели лагеря должны с этим помочь.

На льду ощущение нормальности как раз присутствует. Ведь всё, что мы делаем на площадке сейчас, не отличается от того, как это выглядело раньше. Но как только мы уходим со льда, все сразу надевают маски. Пока это кажется странным и непривычным, но уверен, что мы быстро привыкнем.

Думаю, что для меня это будет отличный опыт. Трудно будет привыкнуть к отсутствию фанатов. Мы проведём вместе почти два месяца, не видя наших семей. Но самое главное — мы будем играть в хоккей, тренироваться и будем всё делать вместе. Думаю, всё это будет здорово», ─ приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.