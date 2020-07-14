Паре: жду, что регулярный сезон у минского «Динамо» будет лучше, чем в прошлом году

Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре поделились ожиданиями в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Всё отлично. Из Монреаля в Париж долетел за 7 часов, из столицы Франции в Минск – за три часа. Конечно, до сих пор немного непривычно, что все в масках. Но в целом люди к этому уже нормально относятся, большинство в хорошем настроении, несмотря на всю эту историю с пандемией.
Как провёл отпуск? Да, отдохнуть успел, времени для этого было предостаточно. Но также уделял время физической подготовке, хотя в этом году сделать это было тяжело, ведь из-за пандемии почти все залы, площадки были закрыты. Но удалось договориться с тренером, в основном делал упражнения с собственным весом. Получилось всего два раза выйти на лёд, но это ещё больше подстегивает ударно поработать во время предсезонки с командой, чтобы провести удачный сезон.
Был ли на связи с Крэйгом Вудкрофтом? Да, с ним созванивались, обсудили рабочие детали, предстоящий сезон. В целом старался разграничивать время для хоккея и отдыха, например, периодически откладывал в сторону телефон, чтобы полноценно уделить внимание семье, ведь с родными вижусь не так много.
Пока нет календаря на предстоящий сезон, слышал о некоторых новичках. Жду, что мы хорошо подготовимся во время предсезонки, больше выиграем контрольных матчей, чем прошлом году. И самое главное, регулярный сезон будет лучше, чем в прошлом году. Сейчас все мысли о тренинг-кэмпе, хочется поскорее увидеть одноклубников. Но сначала надо будет отдохнуть после перелёта», ─ приводит слова Паре пресс-служба клуба.
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