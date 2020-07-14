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«Барыс» снова перенёс начало сборов. Кубок президента Республики Казахстан отменён

«Барыс» снова перенёс начало сборов. Кубок президента Республики Казахстан отменён
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» повторно перенёс старт предсезонного сбора из-за введения в Казахстане карантина, сообщается на официальном сайте клуба.

«Согласно официальному заявлению премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в Казахстане до 2 августа продлеваются ограничительные меры. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба на 3 августа.

Кроме того запланированный на первую декаду августа традиционный розыгрыш международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок президента Республики Казахстан отменён. Такое решение принято организаторами с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.

О дальнейших планах предсезонной подготовки команд хоккейного клуба «Барыс» будет сообщено дополнительно», — сказано в официальном заявлении клуба.

В Казахстане введён карантин. «Барыс» объявил о переносе предсезонного сбора
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