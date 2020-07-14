Романов — о ЦСКА: сейчас я не гонюсь за деньгами и меня вряд ли этим возьмёшь

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов ответил на вопрос, существовала ли вероятность продолжения его карьеры в ЦСКА в следующем сезоне.

«Может, Сорокина и Капризова уговаривали остаться, а меня — вообще нет. В течение сезона, конечно, такие разговоры были. Но теперь в клубе понимают, что у меня мечта — играть в НХЛ. Значит, надо уезжать, и я этого хочу.



Сейчас я не гонюсь за деньгами, и меня вряд ли этим возьмёшь. Уже под конец, когда сезон закончился, не было никаких переговоров с ЦСКА. Наверное, просто не захотели сбивать меня с цели/

Поиграть в Европе осенью? Я этот вариант не рассматриваю. Мне важнее быстрей пройти адаптацию в Монреале. Я лучше буду заниматься там один с тренером по физподготовке, которого мне дадут от клуба. Чем ехать в Европу, ещё не знаю куда, играть там, а потом приезжать в Канаду к началу сезона. Тренировка в Монреале для меня важнее любого матча за другой клуб», — приводятся слова Романова на сайте «Матч ТВ».