Беляев: рассчитываем, что Огурцов придаст глубины и вариативности обороне «Трактора»

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев объяснил заключение контракта с защитником Дмитрием Огурцовым, от услуг которого ранее отказались в московском «Динамо».
«Дмитрий – очень большой и трудолюбивый оборонительный защитник, который способен за счёт своих габаритов отнимать пространство у нападающих соперника. Мы рассчитываем, что он придаст глубины и вариативности нашей линии обороны. Также надеемся, что Дмитрий добавит в агрессивности и жёсткости в единоборствах, что сразу же сделает его намного более эффективным игроком», — цитирует Беляева пресс-служба «Трактора».
В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал пять результативных передач при показателе полезности "-6" и 22 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф в активе Огурцова 1 (0+1) очко при полезности "+1". При этом в среднем за матч российский защитник проводил на льду меньше 10 минут.
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