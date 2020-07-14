Илья Сорокин подписал полноценный контракт с «Айлендерс» на следующий сезон

Российский вратарь Илья Сорокин подписал полноценный контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на сезон-2020/2021.
Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», получил полноценный контракт, хоть и не сыграет в нынешнем сезоне в НХЛ. Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы сжечь год по контракту новичка.
В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
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