Доус: был огорчён решением «Автомобилиста», но команде нужны изменения

Нападающий Найджел Доус рассказал о расставании с «Автомобилистом» и переходе в казанский «Ак Барс».
«Предложил ли «Автомобилист» контракт по окончании чемпионата? Нет, после сезона мне сказали, что не будут предлагать новый контракт. Мы выступили не слишком удачно и точно могли показать другой результат. Я был огорчён решением «Автомобилиста», однако понимаю, что команде нужны какие-то изменения. Благодарен клубу за два последних года. Но, к сожалению, мы не смогли выполнить задачу.
Мне было очень важно оказаться в топ-клубе, поэтому рассматривал совсем немного предложений. Мой агент вёл переговоры с несколькими клубами, в итоге остановились на «Ак Барсе». Считаю, Казань — наилучший вариант.
Непростые отношения с Павлом Дацюком? Могу сказать, что для меня было большой честью играть в одной команде с таким мастером. Павел прекрасный игрок и человек. Очень многое дал команде, его хоккейное мастерство и лидерские качества, несомненно, помогали «Автомобилисту». Не знаю, откуда взялись такие весьма странные слухи. На тренировках все хотели Павлу подражать, в том числе и я. Никаких проблем с ним никогда не возникало и возникнуть не могло. Он абсолютный профессионал», ─ приводит слова Доуса Sport24.
- 14 июля 2020
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