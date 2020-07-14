Фурх: хочу показать себя и продолжить выступление в КХЛ

Чешский голкипер Доминик Фурх прокомментировал заключение однолетнего контракта с минским «Динамо».
«Как долетел в Минск? Всё отлично, долетел примерно за полтора часа. Уснул буквально сразу после взлёта, проснулся за 20 минут до приземления. Про Минск общие факты знал раньше, ведь доводилось тут играть, что-то специально в интернете не искал. Сейчас хорошая погода, поэтому прекрасное впечатление от Беларуси, мне нравится.
Чем привлекло предложение «Динамо»? Приятно, что клуб проявил интерес, мы хорошо поговорили с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Собственно, наш разговор и стал главной причиной моего приезда в «Динамо». Что говорил Крэйг? Обсудили разные детали, предстоящий сезон, цели и задачи. Он объяснил, как видит игру. Мне это понравилось. Задачи? Выйти в плей-офф.
Возвращение в КХЛ было среди моих целей. Хочу показать себя и продолжить выступление в КХЛ, одной из сильнейших лиг мира», ─ приводит слова Фурха пресс-служба клуба.
- 14 июля 2020
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