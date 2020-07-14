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Марнер: Маззин постоянно твердил, что Михеев на катке превращается в настоящего зверя

Марнер: Маззин постоянно твердил, что Михеев на катке превращается в настоящего зверя
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился впечатлениями от тренировки с российским форвардом Ильей Михеевым.

«Он был просто великолепен, действовал на огромной скорости, стал намного лучше. Я говорил с Джейком Маззином, он также был травмирован, и он постоянно твердил: «Михеев – настоящий монстр. В тренажерном зале и на катке он превращается в настоящего зверя», – приводит слова Марнера пресс-служба НХЛ.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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