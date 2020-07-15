Карандин: в КХЛ обязаны бить во все колокола ─ без Дальнего Востока в Лиге не будет смысла

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин прокомментировал ситуацию в хабаровском «Амуре», осложнившуюся после ареста губернатора края Сергея Фургала.

«Тревожные события разворачиваются на Дальнем Востоке. Если Хабаровск на пересменке потеряет «Амур», то это будет удар по всему региону. Значительно более сильный, чем удар, нанесённый весной, когда о пропуске сезона КХЛ заявил Владивосток.

Нужно понимать, что без Дальнего Востока в Континентальной лиге смысла просто не будет — во всяком случае, в том понимании, в котором видели КХЛ руководители страны. КХЛ — это огромный евразийский проект, который обязан объединять все регионы России и ближайшего зарубежья. А Дальний Восток воспринимался как территория приоритетного развития не только в экономике страны, но и в спорте, в хоккее.

Но весной мы увидели, что КХЛ без сопротивления рассталась с Владивостоком. Теперь, на мой взгляд, излишне спокойно воспринимается ситуация в Хабаровске. Если запереть наш хоккей в пределах если не Садового, то Золотого кольца, сделать его автобусным, то это уже будет не КХЛ, а что-то другое. И это будет грубейшая ошибка, от которой пострадают и регионы, и страна в целом!

Меня удивило, когда Алексей Морозов спокойно поставил «Амур» в один ряд с «Витязем». При всем к нему уважении «Витязь» представляет лишь небольшой город Подмосковья, рядом «Авангард», три московских клуба и, видимо, «Куньлунь». Так что у столичного болельщика при любом сценарии всё в порядке с хоккеем. «Амур» в нынешней ситуации — совсем другая история, за ним весь Дальний Восток, миллионы и миллионы граждан России. Я прекрасно понимаю обеспокоенность Могильного, всего Хабаровска — нельзя оставлять восточную часть страны без хоккея и без КХЛ, нельзя людей разъединять.

Если нам дорог российский хоккей, то в КХЛ обязаны бить во все колокола! Прежде всего в Москве, где, уверен, хоккейные руководители всё прекрасно понимают» ─ приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.