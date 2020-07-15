Драйзайтль: играть против Панарина и Маккиннона – удовольствие ниже среднего

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о форвардах Натане Маккинноне и Артемии Панарине.



«Не думаю, что эти парни всё ещё нуждаются в том, чтобы кто-то «подкачивал им колёса». Но я всё равно попробую. Из собственного опыта игры против них понимаю, что уровень мастерства у них высочайший и что это двое из лучших игроков в мире. Играть против них – удовольствие ниже среднего, но смотреть по телевизору – одно наслаждение. Оба безусловно заслуживают этой номинации», – цитирует Драйзайтля пресс-служба НХЛ.

14 июля профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) назвал имена претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Драйзайтль, Панарин и Маккиннон вошли в число номинантов на приз.