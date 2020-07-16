«Эдмонтон» отдал Дмитрия Саморукова в аренду ЦСКА

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» отправил защитника Дмитрия Саморукова в московский ЦСКА на правах аренды, информируют «нефтяники» в «Твиттере». Игрок будет играть за «армейцев» в сезоне-2020/2021.



«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провёл в фарм-клубе «Гелф Сторм». В 2019 году в составе канадцев он стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).



Сезон-2019/2020 Саморуков провёл в АХЛ в клубе “Бейкерсфилд». В 47 матчах он набрал 10 (2+8) очков.



Кроме того Саморуков в составе сборной России для игроков 1999 года становился серебряным призёром Мирового кубка вызова в 2015 году. Также он завоевал бронзовые медали молодёжного и юниорского чемпионатов мира.