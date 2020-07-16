«Авангард» расторг контракт с защитником Мануховым без выплаты компенсации

Хоккейный клуб «Авангард» и защитник Роман Манухов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон без выплаты компенсации, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Манухов в минувшем сезоне забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Манухов принял участие только в одном матче.

За карьеру в лиге 26-летний защитник выступал за ярославский «Локомотив», новокузнецкий «Металлург» и казанский «Ак Барс». В общей сложности Роман сыграл 177 матчей, в которых набрал 41 (6+35) очков при показателе полезности "+15" и 120 минутах штрафного времени.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время Манухов пополнит состав челябинского «Трактора».