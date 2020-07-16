Панин — о «финской» площадке «Салавата»: скорости, столкновения и зрелищность повысятся

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от новой «финской» площадки, на которой уфимская команда будет проводить домашние матчи в новом сезоне.

«Отличные впечатления, соскучились по льду, по командной работе. Сейчас втягивающий период, поэтому обстановка и атмосфера отличные, после отпуска все довольные. Теперь находимся вместе, всё классно! Мы же всё равно делимся эмоциями, впечатлениями. Накопились какие-то шутки, события за время отпуска, пока мы не виделись, поэтому всё отлично. Причём также сохраняется рабочая атмосфера.

На самом деле, это один из самых первых льдов, ведь до этого мы только играли на «финской» площадке, но много на ней не тренировались. Вообще, когда играли на других аренах, впечатления остались положительные, поэтому, думаю, всё будет отлично. Скорости, столкновения и зрелищность повысятся», — цитирует Панина пресс-служба «Салавата».