ЦСКА попрощался с Капризовым, перешедшим в «Миннесоту»

ЦСКА попрощался с нападающим Кириллом Капризовым, который продолжит карьеру в клубе НХЛ «Миннесота Уайлд».
«Кирилл Капризов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Миннесота». Благодарим Кирилла за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в публикации в официальном аккаунте ЦСКА в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.
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