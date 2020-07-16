Кэссиди: бросок Пастрняка в касание не имеет себе равных в НХЛ

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о чешском форварде Давиде Пастрняке.
«Он очень любит хоккей, поэтому уверен, что в свободное время он работал над собой, будь то катание на роликовых коньках, броски по воротам или что-то ещё. У него всё будет так же, как у других. Некоторое время потребуется на раскачку, но очень скоро он начнёт с того же места, где закончил.
Но время всё равно нужно. В этот период года время имеет большое значение для всех. Не могу отделаться от мысли, что будет много непривычного. Так что преимущество будет у того, кто быстрее наберёт форму. Особенно это касается его броска. На это потребуется какое-то время. У него прекрасный бросок в касание, который не имеет себе равных в Национальной хоккейной лиге. Будем надеяться, что он вернётся к нему скоро.
Хотя пока он не выйдет на лёд и не поиграет на высокой скорости против соперников, нам остаётся только гадать. Но я ожидаю, что с ним всё будет в порядке», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.
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