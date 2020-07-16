Эллер покинет расположение «Вашингтона» в плей-офф. Датчанин играет в звене с Ковальчуком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер сообщил, что принял решение оставить расположение «столичной» команды во время плей-офф Национальной хоккейной лиги.
8 августа у датчанина ожидается пополнение в семье, и он на несколько дней покинет расположение команды. При этом вернуться в расположение «Кэпиталз» Эллеру будет непросто. Согласно правилам лиги игрок, который выехал за пределы «пузыря» (в случае «Вашингтона» это будет Эдмонтон), должен будет сдать четыре отрицательных теста на коронавирус в течение четырёх дней.
Таким образом, команде Тодда Рирдена придётся обойтись без услуг Ларса в первом раунде плей-офф. 31-летний форвард является ключевым игроком «Вашингтона». В 69 матчах регулярного чемпионата третий центр «Кэпиталз» забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи. Эллер является центром в звене, где играет Илья Ковальчук.
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