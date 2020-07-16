Агент: Трямкин не мог больше ждать предложения из НХЛ, риск для него был слишком высок

Тодд Даймонд, североамериканский агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина, прокомментировал подписание хоккеистом однолетнего контракта с «Автомобилистом».
«Никита больше не мог ждать, риск для него был слишком высок, он не играл с февраля. «Ванкувер» не мог заключить сделку прямо сейчас из-за проблем с потолком зарплат, они не хотели давать ему односторонний контракт», ─ приводит слова Даймонда журналист Рик Дхаливал в своём «твиттере».
В начале марта 2016 года сразу после завершения сезона в КХЛ Никита подписал контракт с канадским клубом «Ванкувер Кэнакс» на два сезона. В 2017 году вернулся в родной “Автомобилист”, подписав контракт на три года. Сезон-2017/2018 стал лучшим в карьере защитника, он набрал 25 (9+16) очков в 51 матче и вошёл в символическую пятёрку КХЛ, был признан лучшим защитником КХЛ.
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