«Автомобилист» продлил контракт на один сезон с защитником Никитой Трямкиным

“Автомобилист” подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Никита родился 30 августа 1994 года в Екатеринбурге и начинал свой путь в хоккее в школе «Спартаковец». С сезона-2011/2012 играл за молодёжную команду «Авто», а уже со следующего года подключался к матчам за основной состав «Автомобилиста». На протяжении трёх следующих сезонов выступал за первую команду и со временем стал одним из ведущих защитников клуба.

В начале марта 2016 года сразу после завершения сезона в КХЛ Никита подписал контракт с канадским клубом «Ванкувер Кэнакс» на два сезона. В 2017 году вернулся в родной “Автомобилист”, подписав контракт на три года. Сезон-2017/2018 стал лучшим в карьере защитника, он набрал 25 (9+16) очков в 51 матче и вошёл в символическую пятёрку КХЛ, был признан лучшим защитником КХЛ.