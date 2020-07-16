«Нью-Джерси» отдал Егора Шаранговича в аренду минскому «Динамо»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» отправил нападающего Егора Шаранговича в минское «Динамо» на правах аренды, информирует официальный сайт «дьяволов». Игрок будет играть за белорусский клуб до старта сезона-2020/2021 за океаном.

Шарангович в сезоне-2019/2020 выступал за «Бингхэмптон Дэвилз» в АХЛ. Форвард набрал 25 (10+15) очков в 57 матчах при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+13». В сезоне-2017/2018 Шарангович уже выступал за минское «Динамо» в КХЛ. Сыграл за клуб 47 матчей, в которых отметился 12 (4+8) очками.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».