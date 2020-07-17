Волков: Секач — двусторонний форвард. Он отлично работает в атаке и умеет играть в защите
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с чешским форвардом Иржи Секачем.
«Мы хотели видеть в команде универсального двустороннего форварда. Секач отлично работает в атаке, он может и бросить, и сыграть в пас, и продавить соперника на пятачке, и подправить шайбу в ворота. Умеет сыграть в защите, не боится силовой борьбы, великолепно катается и видит площадку.
Иржи давно выступает в России, ему не нужно адаптироваться к хоккею КХЛ. Он всегда играл в командах, которые сражались за Кубок Гагарина, знает, что такое рубка плей-офф, и мы верим, что его опыт обязательно пригодится «Авангарду» в новом сезоне», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.
«Авангард» заключил контракт с Секачем. Чешский форвард стал пятым легионером в команде
- 17 июля 2020
-
12:14
-
12:00
-
11:28
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:02
-
08:50
-
08:26
-
04:47
-
00:58
-
00:49
-
00:36
-
00:04
- 16 июля 2020
-
23:45
-
22:57
-
22:49
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:41
-
19:12
-
18:49
-
18:39
-
17:55
-
17:31
Партнерский контент