Волков: Секач — двусторонний форвард. Он отлично работает в атаке и умеет играть в защите

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с чешским форвардом Иржи Секачем.

«Мы хотели видеть в команде универсального двустороннего форварда. Секач отлично работает в атаке, он может и бросить, и сыграть в пас, и продавить соперника на пятачке, и подправить шайбу в ворота. Умеет сыграть в защите, не боится силовой борьбы, великолепно катается и видит площадку.

Иржи давно выступает в России, ему не нужно адаптироваться к хоккею КХЛ. Он всегда играл в командах, которые сражались за Кубок Гагарина, знает, что такое рубка плей-офф, и мы верим, что его опыт обязательно пригодится «Авангарду» в новом сезоне», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.