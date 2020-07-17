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ЦСКА объявил о продлении контракта с Максимом Шалуновым

ЦСКА объявил о продлении контракта с Максимом Шалуновым
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА на официальном сайте клуба объявил о продлении контракта с Максимом Шалуновым. Российский нападающий заключил новое соглашение с «армейцами» на один сезон.

Максим выступает в составе ЦСКА с сезона-2017/2018. За это время он стал обладателем Кубка Гагарина, серебряным призёром чемпионата России и дважды чемпионом России.

В минувшем чемпионате в его активе 25 (14+11) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в четырёх матчах плей-офф.

За карьеру в КХЛ Максим также выступал за «Трактор» и «Сибирь». В общей сложности Шалунов провёл в КХЛ 370 матчей, в которых забросил 99 шайб и сделал 91 результативную передачу при показателе полезности "+93" и 174 минутах штрафного времени.

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