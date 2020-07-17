ЦСКА объявил о продлении контракта с Максимом Шалуновым
ЦСКА на официальном сайте клуба объявил о продлении контракта с Максимом Шалуновым. Российский нападающий заключил новое соглашение с «армейцами» на один сезон.
Максим выступает в составе ЦСКА с сезона-2017/2018. За это время он стал обладателем Кубка Гагарина, серебряным призёром чемпионата России и дважды чемпионом России.
В минувшем чемпионате в его активе 25 (14+11) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в четырёх матчах плей-офф.
За карьеру в КХЛ Максим также выступал за «Трактор» и «Сибирь». В общей сложности Шалунов провёл в КХЛ 370 матчей, в которых забросил 99 шайб и сделал 91 результативную передачу при показателе полезности "+93" и 174 минутах штрафного времени.
Шалунов: агент не нашёл понимания с ЦСКА. Надо попробовать сыграть за океаном
- 17 июля 2020
-
12:14
-
12:00
-
11:28
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:02
-
08:50
-
08:26
-
04:47
-
00:58
-
00:49
-
00:36
-
00:04
- 16 июля 2020
-
23:45
-
22:57
-
22:49
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:41
-
19:12
-
18:49
-
18:39
-
17:55
-
17:31
Партнерский контент