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Фурх — об Омске: нормальный город, хоть и не Прага. Поразили плохие дороги и морозы

Фурх — об Омске: нормальный город, хоть и не Прага. Поразили плохие дороги и морозы
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх поделился воспоминаниями о России, где выступал за «Авангард» и «Северсталь».

«Омск – нормальный город. Не Прага, разумеется, однако там неплохо. В Череповце не очень, но клуб создал для меня приличные условия. Всё же я туда приехал, чтобы играть в хоккей, и в ходе сезона много времени проводил с командой на выездах. А вот семье приходилось сложнее. Вообще, конечно, и в КХЛ есть красивые города. Те же Санкт-Петербург и Москва, хотя российская столица уж слишком большая. Они отличаются от Праги, это мегаполисы другого типа, но побывать там интересно.

В Омске поразили дороги – они плохие. А ещё сибирские зимы. С ума сойти, минус 35 градусов! В Чехии ничего подобного не бывает. На российском морозе порой не выдерживал на улице больше 10 минут», – цитирует Фурха «Прессбол».

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