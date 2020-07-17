Да Коста: пять лет назад в КХЛ было несколько топ-команд и несколько явных аутсайдеров

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста поделился мнением о росте конкуренции в КХЛ и вспомнил поражение с ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина 2015 года со СКА.
«Стало больше равных команд. Каждый может победить каждого, это хорошая вещь, потому что пять лет назад было несколько топ-команд и несколько явных аутсайдеров. Количество клубов сократилось, ввели жёсткий потолок зарплат, думаю, этот сезон будет очень интересным.
В мой первый сезон мы выигрывали у СКА 3-0 в серии, но затем проиграли. Тяжело было принять это поражение, очень тяжело. Через год мы были очень близки к цели. Считаю, что мы тогда были лучше «Металлурга». Мы их перебрасывали в каждой игре, доминировали всю серию, но в итоге нашли-таки способ проиграть… У нас была не слишком возрастная и не слишком молодая команда, поэтому у меня нет объяснений, почему мы тогда не смогли взять Кубок Гагарина», — цитирует Да Косту пресс-служба КХЛ.
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