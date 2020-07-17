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Президент «Рейнджерс» — о Зибанеджаде: в квалификации меня устроит даже 80% от его уровня

Президент «Рейнджерс» — о Зибанеджаде: в квалификации меня устроит даже 80% от его уровня
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон поделился мнением о нападающем команды Мике Зибанеджаде.

«Просто удивительно, как он играл. Хочется, чтобы он действовал также результативно и в квалификации. Мы надеемся на это. Меня устроит даже 80% от этого уровня. Настолько он был хорош. Да, он был в ударе, но он играл на таком уровне на протяжении длительного периода», – цитирует Дэвидсона пресс-служба НХЛ.

С 31 января и до остановки регулярки 12 марта Зибанеджад провёл 22 матча, в которых набрал 36 (23+13) очков. На этом отрезке он произвёл 87 бросков в створ ворот с эффективностью 26,4%, а при розыгрыше большинства – 33,3% (восемь голов с 24 бросков).

В квалификационном раунде Кубка Стэнли—2020 до трёх побед «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч состоится 1 августа.

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