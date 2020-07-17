Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад — о сезоне: такое впечатление, что у меня всё залетало

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад оценил свою игру в последние недели регулярного сезона перед паузой, вызванной пандемией коронавируса. С 31 января и до остановки регулярки 12 марта Зибанеджад провёл 22 матча, в которых набрал 36 (23+13) очков.
«Такое впечатление, что у меня всё залетало в ворота. Мне кажется, что я с первого дня и в течение всего сезона чувствовал, что сделал шаг вперёд. В концовке это стало заметнее. Но мне кажется, что я шёл к этому с начала чемпионата. Не знаю, смогу ли я забивать такими же темпами на регулярной основе, но я доказал прежде всего самому себе, что я в состоянии сделать шаг вперёд», — цитирует Зибанеджада русскоязычная версия сайта НХЛ.
В квалификационном раунде Кубка Стэнли—2020 до трёх побед «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч состоится 1 августа.
- 17 июля 2020
-
14:50
-
14:18
-
13:59
-
13:20
-
13:00
-
12:48
-
12:14
-
12:00
-
11:28
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:02
-
08:50
-
08:26
-
04:47
-
00:58
-
00:49
-
00:36
-
00:04
- 16 июля 2020
-
23:45
-
22:57
-
22:49
-
22:26
-
21:51
-
21:42
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
19:57