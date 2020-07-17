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Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад — о сезоне: такое впечатление, что у меня всё залетало

Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад — о сезоне: такое впечатление, что у меня всё залетало
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад оценил свою игру в последние недели регулярного сезона перед паузой, вызванной пандемией коронавируса. С 31 января и до остановки регулярки 12 марта Зибанеджад провёл 22 матча, в которых набрал 36 (23+13) очков.

«Такое впечатление, что у меня всё залетало в ворота. Мне кажется, что я с первого дня и в течение всего сезона чувствовал, что сделал шаг вперёд. В концовке это стало заметнее. Но мне кажется, что я шёл к этому с начала чемпионата. Не знаю, смогу ли я забивать такими же темпами на регулярной основе, но я доказал прежде всего самому себе, что я в состоянии сделать шаг вперёд», — цитирует Зибанеджада русскоязычная версия сайта НХЛ.

В квалификационном раунде Кубка Стэнли—2020 до трёх побед «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч состоится 1 августа.

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