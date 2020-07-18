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Купер — о номинации Василевского на «Везину»: не скажу, что он превзошёл наши ожидания

Купер — о номинации Василевского на «Везину»: не скажу, что он превзошёл наши ожидания
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал третью подряд номинацию вратаря команды Андрея Василевского на «Везину Трофи».

«Три подряд номинации на одну награду показывают, что твоя команда выступала на очень высоком уровне на протяжении долгого времени. А учитывая его возраст, это просто выдающееся достижение.

Не является секретом, что с момента попадания в команду он был нашим хребтом. Для него честь попасть в число финалистов в третий раз подряд. Но я не буду говорить, что он превзошёл наши ожидания, потому что мы надеялись на подобную его игру», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

За престижную награду 25-летний россиянин поспорит с финном Тууккой Раском («Бостон Брюинз») и американцем Коннором Хеллебайком («Виннипег Джетс»).

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