Вайсфельд: Секач может играть ведущую роль в «Авангарде», если понравится тренеру

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал расторжение контракта Иржи Секача с ЦСКА и оценил перспективы форварда в «Авангарде».

«Есть ли другой способ расстаться с дорогостоящим игроком, чтобы не платить компенсацию? ЦСКА попытался это сделать. «Армейцы» поместили Секача в список отказов, только его с таким контрактом никто оттуда не забрал. Теоретически можно совершить обмен, отдать дорогого игрока в более бедный клуб. Но это опять предусматривает сохранение ему зарплаты. Допустим, зарплата у него 90 миллионов. А бедный клуб говорит: «Да вы что?! Мы можем дать только 20, больше нет». И тогда эту разницу компенсирует богатый клуб. Тут тоже финансовые потери. Видимо, подходящих вариантов не нашлось.

Меня другое удивляет. Зачем было подписывать игроков на такие большие деньги, зная, что будет введён потолок зарплат? Получается, ЦСКА надеялся, что КХЛ изменит решение. Читаю интервью игроков: «Что это такое? Почему зарплаты сокращают так резко?». Ребята, да ещё три года назад все знали, что так будет. Лига всех об этом предупреждала. А у нас вышло, как в известной российской поговорке: «Неожиданно наступила зима». Словно никто не знал, и «вдруг» вот он — потолок зарплат. Как будто о нём объявили вчера, а не несколько лет назад. Топ-клубы сами себя загнали в сложную ситуацию, теперь приходится выкручиваться. Но для ЦСКА-то суммы, выплаченные в виде компенсаций, — не проблема. Для «армейцев» самая трудная задача — втиснуться под потолок.

Как у Секача сложится карьера в «Авангарде»? Считаю, от перехода в ЦСКА из «Ак Барса» он больше потерял, чем выиграл. Не в финансовом плане, а именно в игровом. Роль у него в московском клубе была совершенно иная, нежели в казанском. Не исключаю, что в «Авангарде» Иржи вновь окажется на ведущих ролях. Это весьма вероятно. Секач — такой форвард… Надо, чтобы он тренеру понравился. Всё же это не Капризов и не Доус, которые любому наставнику подходят. Потому в ЦСКА он и не был особо заметен. Но у «армейцев», конечно, выбор мастеров более широкий, чем в других клубах КХЛ. Потому чех ЦСКА и не подошёл. В чём специфичность Секача? У него есть сильные качества — мощь, скорость, бросок… Но вот игровой тонкости не хватает», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».