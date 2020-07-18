Генменеджер «Калгари»: Годро ещё никогда не был настолько хорош, он летает по льду
Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал слухи, что нападающий Джонни Годро занимался отдельно от команды в первый день тренировочного лагеря из-за плохой физической формы.
«Джонни Годро ещё никогда не был настолько хорош. Не нужно зацикливаться только на одном человеке. Он входит в число сильнейших игроков лиги. Понимаю, когда люди смотрят на нашу команду… У нас тут всё иначе. Нужно очень осторожно относиться к слухам. Хочу, чтобы все это понимали. Будьте осторожны со слухами.
Я в восторге от настроя Джонни. Сразу обратил на это внимание. Он отлично выглядит, летает по льду. У него замечательный психологический настрой», — приводит слова Треливинга пресс-служба НХЛ.
Годро: впервые так долго не выходил на лёд
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