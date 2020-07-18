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«Спасибо за игру, Илья!». Московское «Динамо» выпустило ролик, посвящённый Никулину

«Спасибо за игру, Илья!». Московское «Динамо» выпустило ролик, посвящённый Никулину
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» опубликовало видео, посвящённое своему экс-капитану Илье Никулину. Защитник недавно завершил карьеру.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале московского «Динамо».

38-летний Никулин выступал за московское «Динамо» с 2000 года, пока не перешёл в «Ак Барс» в 2005-м, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Никулин вернулся в московскую команду в 2015 году. Летом 2019 года Илья покинул бело-голубых и не нашёл новый клуб.

Никулин является четырёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Никулин трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2012). В 2012 году был капитаном национальной команды. Также в активе Никулина серебро и бронза мировых первенств.

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